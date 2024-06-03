В «ДТЕК» розповіли важливі нюанси щодо відключень світла і чому відбувається так, що в одних будинках однієї і тієї ж групи панує темрява, а в інших завжди є електроенергія.

Графіки стабілізаційних відключень повертаються, пише Politeka.net.

Більш того, згідно з попередженням «Укренерго», цього тижня, з 3 червня, ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня.

В «ДТЕК» вже попередили, що в понеділок по всій території України з 00:00 до 24:00 діятимуть обмеження електроспоживання.

«Просимо вас зменшити використання світла, щоб зменшилась кількість і тривалість відключень», - йдеться в новому повідомленні «ДТЕК Київські електромережі».

У свою чергу українці скаржаться, що поки одні постійно сидять без світла, інші з електроенергією завжди.

«Чому не в усіх будинках одніє і тієї ж групи відключають світло? Другий день поспіль така історія, і до цього теж було подібне. Я не проти відключень, прекрасно розумію ситуацію, через що так відбувається…але якась чухня виходить. Другий день в темряві сидиш, у інших відключення тільки в графіках, але не по факту», - поскаржилася одна зі споживачок на сторінці «ДТЕК Київські електромережі» у Facebook.

В «ДТЕК» зазначили, що коли готуються графіки стабілізаційних відключень або коли йде підготовка до запуску екстреного відключення, енергетики дивляться на потужність споживання.

«Обираємо ті лінії, виключивши які сумарно ми отримаємо необхідний для збалансування обсяг електроенергії. До графіків потрапляють всі лінії, що живлять побутових та промислових клієнтів. Виняток - лінії, що живлять об'єкти критичної інфраструктур, їх ми не відключаємо», - розповіли в «ДТЕК Київські електромережі».

Ще одна споживачка поскаржилася, що «взагалі не зрозумілі графіки і як орієнтуватися»:

«Особливо коли немає гарячої води і необхідно підігріти воду для легкого душу після роботи і спекотного дня і плюс електроплита на якій нічого не встигнеш приготувати особливо коли півгодини на все. Але електрика є цілий день коли сам на роботі цілий день».

В «ДТЕК Київські електромережі» підкреслили, що за формування лімітів для кожної області відповідає НЕК Укренерго, а контролює прорахунки лімітів для кожної області – Міністерство енергетики.

«Головна задача оператора системи розподілу – дотримуватися доведених лімітів задля збереження роботи енергосистеми в умовах дефіциту електроенергії», - розповіли в «ДТЕК».

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