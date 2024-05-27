Енергетики зробили важливе пояснення відносно відключень світла, зокрема у вихідні дні.

В «ДТЕК» попереджають, що 27 травня знову діятимуть графіки стабілізаційних відключень, пише Politela.net.

Зокрема, в Києві. Згідно з повідомленням «ДТЕК Київські електромережі», отримано від НЕК Укренерго ліміти споживання електроенергії на 27 травня.

Вони дозволять забезпечити 81% потреби Київа в години дії лімітів.

«Відповідно до наданих вказівок, графіки стабілізаційних відключень діятимуть з 6:00 до 24:00», - попереджають в ДТЕК.

Енергетики також підкреслили, що відключення світла є необхідним заходом для збереження енергосистеми. Ворогом зруйновано 80% теплової генерації, дефіцит в енергосистемі залишається значним.

«Графіки відключень можна знайти в нашому чат-боті Viber та Telegram, а також на сайті у розділі «Відсутня електроенергія». І у наших партнерів Київ Цифровий», - зазначають в «ДТЕК» Київські електромережі.

Споживачів також просять не вмикати всі прилади одночасно після відновлення світла, щоб уникнути нових відключень через аварії.

У свою чергу українці задалися питанням, чому у вихідні дні вимкнень електроенергії або менше, або вони відсутні взагалі.

«А на вихідні було 82% і не відключали.... де логіка?»,

«А що, великий обсяг електрики використовують житлові квартали в будні вдень? Певно набагато менше, ніж у вихідні. Значна економія відбувається в будні на житловому секторі з 10- до 17-00 ?. Є конкретні дані, аналітика?», - пишуть українці на сторінці "ДТЕК Київсткі електромережі" у Facebook.

В «ДТЕК Київські електромережі» підкреслили, що, наприклад, у минулі вихідні дні «був відсутній дефіцит електроенергії. На підставі цього не застосовувались ліміти відключень».

«НЕК "Укренерго" відповідає за роботу енергетичної системи України. Визначає дефіцит електроенергії. Призначає та доводить ліміти до операторів системи розподілу по Україні. Та дає розпорядження про застосування та завершення відключень. ДТЕК КЕМ не є ініціатором даних відключень, а діє за розпорядженням НЕК "Укренерго"», - також підкреслили у «ДТЕК».

Зазначимо, що 27 травня ліміти на споживання електроенергії будуть діяти в усіх регіонах України з 6 ранку до 24-ї години.

«При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень», - йдеться у попередженні «Укренерго».

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