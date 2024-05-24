В Газопостачальній компанії «Нафтогаз України» звернулися до всіх українців, які користуються газом з приводу цифр в платіжках.

Споживачі «Нафтогаз» нерідко скаржаться на дивні борги і суми в своїх платіжках. Тож в окмпанії вирішили пояснити, звідки береться борг в платіжки і як вирішити цю проблему.

В «Нафтогаз» підкреслили, що причин боргу за газ може бути декілька. Одна з них – недоплата за попередні місяці.

«Навіть маленька несплачена сума може накопичуватися і перетворюватися на борг», - наголсоили у «Нафтогаз».

Ще одна причина боргу в платіжці - непередані вчасно показання лічильника.

«Якщо ви не передали показання вчасно, оператор ГРМ надає нам розрахунковий обсяг газу, який може відрізнятися від фактично спожитого», - кажуть у «Нафтогаз».

Також незрозумілі цифри в платіжках з’являються через різницю між переданими та фактичними показаннями.

У такому випадку споживачу потрібно звірити показання та обсяги споживання зі своїм оператором ГРМ – має прийти представник оператора та зняти контрольні показання лічильника.

У свою чергу деякі споживачі поскаржились на сторінці «Нафтогаз» у Facebook, що рекомендації від компанії щодо вирішення проблеми боргу за газ не дають результатів:

«Нічого не допомогає, в тому числі заява рекомендованим листом! Відповідь, в представлених квитанціях все правильно, але так як не передали кілька разів показання, то підстав відкорегувати намає! Ні акту, ні про право 1/3міс відкорегувати об'єми, ні про форс-мажор ( це було на початку війни). Шість Ваших операторів не змогли відповісти, що ж робити»,

«Така сама історія»,

«Аналогічно».

В «Нафтогаз» запевнили, що дані будуть перевірені і відповідь надана.

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