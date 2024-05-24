В Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» обратились ко всем украинцам, пользующимся газом по поводу цифр в платежках.

Потребители «Нафтогаза» нередко жалуются на странные долги и суммы в своих платежках. Поэтому в компании решили объяснить, откуда берется долг в платежки и как решить эту проблему.

В «Нафтогаз» подчеркнули, что причин долга за газ может быть несколько. Одна из них – недоплата за предыдущие месяцы.

«Даже маленькая неуплаченная сумма может накапливаться и превращаться в долг», - отметили в «Нафтогазе».

Еще одна причина долга в платежке – непереданные в срок показания счетчика.

"Если вы не передали показания вовремя, оператор ГРМ предоставляет нам расчетный объем газа, который может отличаться от фактически потребленного", - говорят в "Нафтогазе".

Также непонятные цифры в платежках появляются из-за разницы между переданными и фактическими показаниями.

В таком случае потребителю следует сверить показания и объемы потребления со своим оператором ГРМ – должен прийти представитель оператора и снять контрольные показания счетчика.

В свою очередь некоторые потребители пожаловались на странице «Нафтогаз» в Facebook, что рекомендации от компании по решению проблемы долга за газ не дают результатов:

«Ничего не помогает, в том числе заявление заказным письмом! Ответ, в представленных квитанциях все правильно, но так как не передали несколько раз показания, то оснований откорректировать нет! Ни акта, ни о праве 1/3мес откорректировать объемы, ни о форс-мажоре (это было в начале войны). Шесть Ваших операторов не смогли ответить, что же делать»,

«Такая же история»,

«Аналогично» .

В «Нафтогаз» заверили, что данные будут проверены и ответ предоставлен.

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