Энергетики сделали важное объяснение относительно отключений света, в частности, в выходные дни.

В ДТЭК предупреждают, что 27 мая снова будут действовать графики стабилизационных отключений, пишет Politela.net.

В частности, в Киеве. Согласно сообщению «ДТЭК Киевские электросети», получены от НЭК Укрэнерго лимиты потребления электроэнергии на 27 мая.

Они позволят обеспечить 81% потребности Киева в часы действия лимитов.

«Согласно указаниям, графики стабилизационных отключений будут действовать с 6:00 до 24:00», - предупреждают в ДТЭК.

Энергетики также подчеркнули, что отключение света является необходимой мерой сохранения энергосистемы. Врагом разрушены 80% тепловой генерации, дефицит в энергосистеме остается значительным.

«Графики отключений можно найти в нашем чат-боте Viber и Telegram, а также на сайте в разделе «Отсутствует электроэнергия». И у наших партнеров Киев Цифровой», - отмечают в ДТЭК Киевские электросети.

Потребителей также просят не включать все приборы одновременно после восстановления света во избежание новых отключений из-за аварий.

В свою очередь, украинцы задались вопросом, почему в выходные дни отключений электроэнергии либо меньше, либо они отсутствуют вообще.

«А на выходные было 82% и не отключали… где логика?»,

«А что, большой объем электричества используют жилые кварталы в будние дни? Наверное, гораздо меньше, чем в выходные. Значительная экономия происходит в будни на жилом секторе с 10- до 17-00?. Есть конкретные данные, аналитика?», - пишут украинцы на странице "ДТЭК Киевские электросети" в Facebook.

В «ДТЭК Киевские электросети» подчеркнули, что, например, в минувшие выходные дни «отсутствовал дефицит электроэнергии. На основании этого не применялись лимиты отключений».

"НЭК "Укрэнерго" отвечает за работу энергетической системы Украины. Определяет недостаток электроэнергии. Назначает и доводит лимиты операторам системы распределения по Украине. И дает распоряжение о применении и завершении отключений. ДТЭК КЭМ не является инициатором данных отключений, а действует по распоряжению НЭК "Укрэнерго"», - подчеркнули в ДТЭК.

Отметим, что 27 мая лимиты на потребление электроэнергии будут действовать во всех регионах Украины с 6 утра до 24 часов.

"При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений", - говорится в предупреждении "Укрэнерго".

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