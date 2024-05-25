Інформація про графіки стабілізаційних відключень тепер з’явилися в чат-боті у Viber та Telegram, повідомляє «Politeka.net» з посиланням на ДТЕК Київські електромережі.
«Завантажується за кілька секунд», - наголосили в «ДТЕК».
Також українцям дали коротку інструкцію, як це зробити. «ДТЕК Київські електромережі» необхідно знайти у Viber або Telegram, пройти верифікацію, натиснути кнопку «Графік стабілізаційних відключень».
Також українців попередили, що формування груп відключень може змінюватись відповідно до ситуації в енергосистемі.
Енергетики рекомендували споживачам періодично перевіряти графік на актуальність.
Додамо, що деякі споживачі скаржаться, що графіки відключення електроенергії не співпадають з тим часом, коли світло зникає.
В «ДТЕК» відреагували на скарги, підкресливши, що спеціалісти роблять все, щоб люди мали світло за графіком.
«Але ми працюємо в надзвичайно складних обставинах. Через об’єктивні причини (аварійні ситуації, перенавантаження мереж і т.п.) включення певної лінії може затримуватись. Зазвичай відхилення не перевищує півгодини…», - йдеться у повідомленні «ДТЕК Київські електромережі».
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