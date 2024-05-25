Информация о графиках стабилизационных отключений теперь появилась в чат-боте в Viber и Telegram, сообщает «Politeka.net» со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.
«Загружается за несколько секунд», - подчеркнули в «ДТЭК».
Также украинским дали краткую инструкцию, как это сделать. "ДТЭК Киевские электросети" необходимо найти в Viber или Telegram, пройти верификацию, нажать кнопку "График стабилизационных отключений".
Также украинцев предупредили, что формирование групп отключений может изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме.
Энергетики рекомендовали потребителям периодически проверять график актуальности.
Некоторые потребители жалуются, что графики отключения электроэнергии не совпадают с тем временем, когда свет исчезает.
В ДТЭК отреагировали на жалобы, подчеркнув, что специалисты делают все, чтобы у людей был свет по графику.
«Но мы работаем в чрезвычайно сложных обстоятельствах. По объективным причинам (аварийные ситуации, перегрузки сетей и т.п.) включение определенной линии может задерживаться. Обычно отклонение не превышает получаса…», - говорится в сообщении «ДТЭК Киевские электросети».
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