На фоне новых отключений электроэнергии украинцы теперь могут узнавать, где и когда исчезнет свет с помощью специального чат-бота.

Информация о графиках стабилизационных отключений теперь появилась в чат-боте в Viber и Telegram, сообщает «Politeka.net» со ссылкой на ДТЭК Киевские электросети.

«Загружается за несколько секунд», - подчеркнули в «ДТЭК».

Также украинским дали краткую инструкцию, как это сделать. "ДТЭК Киевские электросети" необходимо найти в Viber или Telegram, пройти верификацию, нажать кнопку "График стабилизационных отключений".

Также украинцев предупредили, что формирование групп отключений может изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме.

Энергетики рекомендовали потребителям периодически проверять график актуальности.

Некоторые потребители жалуются, что графики отключения электроэнергии не совпадают с тем временем, когда свет исчезает.

В ДТЭК отреагировали на жалобы, подчеркнув, что специалисты делают все, чтобы у людей был свет по графику.

«Но мы работаем в чрезвычайно сложных обстоятельствах. По объективным причинам (аварийные ситуации, перегрузки сетей и т.п.) включение определенной линии может задерживаться. Обычно отклонение не превышает получаса…», - говорится в сообщении «ДТЭК Киевские электросети».

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