В "ДТЭК" рассказали важные нюансы относительно отключений света и почему происходит так, что в одних домах одной и той же группы царит тьма, а в других всегда есть электроэнергия.

Графики стабилизационных отключений возвращаются, пишет Politeka.net.

Более того, согласно предупреждению "Укрэнерго", на этой неделе, с 3 июня, ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в последние дни мая.

В ДТЭК уже предупредили, что в понедельник по всей территории Украины с 00:00 до 24:00 будут действовать ограничения электропотребления.

«Просим вас уменьшить использование света, чтобы уменьшилось количество и продолжительность отключений», - говорится в новом сообщении «ДТЭК Киевские электросети».

В свою очередь, украинцы жалуются, что пока одни постоянно сидят без света, другие с электроэнергией всегда.

"Почему не во всех домах одни и той же группы отключают свет? Второй день подряд такая история, и до этого тоже было подобное. Я не против отключений, прекрасно понимаю ситуацию, из-за чего так происходит… но какая-то чухня выходит. Второй день в темноте сидишь, у других отключение только в графиках, но не по факту», - посетовала одна из потребительниц на странице «ДТЭК Киевские электросети» в Facebook.

В ДТЭК отметили, что когда готовятся графики стабилизационных отключений или когда идет подготовка к запуску экстренного отключения, энергетики смотрят на мощность потребления.

"Выбираем те линии, исключив которые суммарно мы получим необходимый для сбалансирования объем электроэнергии. В графики попадают все линии, питающие бытовых и промышленных клиентов. Исключение – линии, питающие объекты критической инфраструктуры, их мы не отключаем», – рассказали в «ДТЭК Киевские электросети».

Еще одна потребительница пожаловалась, что «вообще непонятные графики и как ориентироваться»:

«Особенно, когда нет горячей воды и необходимо подогреть воду для легкого душа после работы и жаркого дня и плюс электроплита, на которой ничего не успеешь приготовить особенно когда полчаса на все. Но электричество есть целый день, когда сам на работе целый день».

В «ДТЭК Киевские электросети» подчеркнули, что за формирование лимитов для каждой области отвечает НЭК Укрэнерго, а контролирует просчеты лимитов для каждой области – Министерство энергетики.

«Главная задача оператора системы распределения – соблюдать доведенные лимиты для сохранения работы энергосистемы в условиях дефицита электроэнергии», - рассказали в «ДТЭК».

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