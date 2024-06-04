Экономить электроэнергию жителям Украины придется еще не недели или месяцы, а годами – премьер-министр сделал заявление.

Экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни украинцев в последующие годы, пишет Politeka.net.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, ситуация очень сложная, потеряно более 9 ГВт мощностей генерации.

«Поэтому экономия будут частью нашей повседневной жизни в последующие годы», - подчеркнул Шмыгаль во время заседания Правительства.

Экономить, по словам премьер-министра, будут все – и на крупных предприятиях и в квартирах. Таковы последствия вражеских атак на энергетику.

Отметим, что, по мнению экспертов, в ближайшем будущем самыми тяжелыми станут июль и первые две декады августа. А зимой свет могут отключаться и на 10 часов в сутки.

«Наихудший сценарий на зиму в моем понимании – это ограничение потребителей от 6 до 10 часов в сутки, и в то же время работает критическая инфраструктура, в частности – ключевые оборонные предприятия. Я бы сказал, что нас ожидает умеренно сложная зима. Сложнее, чем последняя, ​​но более предсказуемая и более комфортная, чем предпоследняя", – считает Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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