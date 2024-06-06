На тлі довготривалих відключень електроенергії споживачі масово скаржаться, що світло зникає не за графіками – в «ДТЕК» відреагували.

Графіки відключень електроенергії повернулися, пише Politeka.net.

Люди повідомляють, що світло зникає на 12, 17, а то й більше годин на добу.

Сьогодні, 6 червня, знову діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00.00 до 24.00, попереджали в «Укренерго».

Світло знову вимикатимуть і в українській столиці.

«Виділених лімітів вистачить на 80% потреб столиці. При цьому є велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні», - повідомляли в «ДТЕК Київські електромережі».

Енергетики закликали людей при появі світла не поспішати включати всі потужні прибори одночасно – різке різке навантаження на мережі призводить до аварій і відповідно світла буде ще менше.

У свою чергу споживачі скаржаться, що електроенергію вимикають не за графіками і поки в одиних світло є кілька годин на добу, в інших воно не зникає взагалі.

«ДТЕК Київські електромережі за добу два рази подача електроенергії по дві години! І вічна ваша брехня!»,

«А як у вас це працює: Драгоманова 2 без світла , на день 2 години дали, а Драгоманова 25 за три останні дні жодного відключення? Ніякого відношення до критичної інфраструктури цей дім немає , бо восени 22 року він мав відключення. Ми живемо на 20 поверсі - ні світла , ні води майже сутками , літні люди не можуть вийти на вулицю , ліфти не працюють…»,

«Світло по 4 години на добу, це вже край і знущання, навіть вночі вимикають по шість сім годин. Коли ви це прмпинете? Хто подумає про дітей і людей з особливими потребами на високих поверхах»,

«Скажіть, будь ласка, коли ви будете дотримуватися графіків? Відключення у світло-сірій зоні - це означає, що працювати, наприклад, я не можу, і багато людей не може. Бо світло по 4 години на добу - це несерйозно», - скаржаться українці на сторінці «ДТЕК Київські електромережі».

Енергетики, реагуючи на скарги, запевнили, що графіки будуть іншими.

«Наші фахівці вже працюють над формуванням оновленого графіку, для більш рівномірних відключень. Приносимо вибачення за спричинені незручності!», - йдеться в заяві «ДТЕК Київські електромережі».

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