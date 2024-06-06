На фоне длительных отключений электроэнергии потребители массово жалуются, что свет исчезает не по графику – в «ДТЭК» отреагировали.

Графики отключений электроэнергии вернулись, пишет Politeka.net.

Люди сообщают, что свет исчезает на 12, 17, а то и больше часов в сутки.

Сегодня, 6 июня, снова будут действовать графики стабилизационных отключений. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00, предупреждали в «Укрэнерго».

Свет будут снова выключать и в украинской столице.

«Выделенных лимитов хватит на 80% потребностей столицы. При этом велика вероятность отключения электричества не только в серой, но и светло-серой зоне», - сообщали в «ДТЭК Киевские электросети».

Энергетики призывали людей при появлении света не торопиться включать все мощные приборы одновременно – резкая резкая нагрузка на сети приводит к авариям и соответственно света будет еще меньше.

В свою очередь потребители жалуются, что электроэнергию выключают не по графику и пока у одних свет есть несколько часов в сутки, у других он не исчезает вообще.

«ДТЭК Киевские электросети в сутки два раза подача электроэнергии по два часа! И вечная ваша ложь!»,

«А как у вас это работает: Драгоманова 2 без света, в день 2 часа дали, а Драгоманова 25 за три последних дня никакого отключения? Никакого отношения к критической инфраструктуре этот дом не имеет, потому что осенью 22 года он имел отключение. Мы живем на 20 этаже – ни света, ни воды почти сутками, пожилые люди не могут выйти на улицу, лифты не работают…»,

«Свет по 4 часа в сутки, это уже край и издевательство, даже ночью отключают по шесть семь часов. Когда вы это остановите? Кто подумает о детях и людях с особыми потребностями на высоких этажах»,

«Скажите, пожалуйста, когда вы будете соблюдать графики? Отключение в светло-серой зоне – это значит, что работать, например, я не могу, и много людей не может. Потому что свет по 4 часа в сутки – это несерьезно» , – жалуются украинцы на странице «ДТЭК Киевские электросети».

Энергетики, реагируя на жалобы, заверили, что графики будут другими.

«Наши специалисты уже работают над формированием обновленного графика для более равномерных отключений. Приносим извинения за причиненные неудобства!», - говорится в заявлении «ДТЭК Киевские электросети».

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