В «ДТЕК» звернулися до українців із новою актуальною інформацією стосовно графіків стабілізаційних відключень і попередили, до чого треба бути готовими.

В «ДТЕК» оголосили, що було отримано від «Укренерго» ліміти на електропостачання на 5 червня з 00:00 до 24:00. Зокрема, міста Київ.

«Виділених лімітів вистачить на забезпечення 76% від потреби міста. Тому впродовж всієї доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень», - повідомили в «ДТЕК Київські електромережі».

Також в ДТЕК попередили, що при цьому велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні.

«Якщо споживання зросте, можливе введення екстрених відключень», - попередили в «ДТЕК Київські електромережі».

Енергетики пояснили, що для того, щоб цього не сталося, кожен повинен зменшити споживання електроенергії. Тобто, відключити кондиціонер або хоча б збільшити обрану температуру – так техніка споживатиме менше електрики.

Також людям нагадали, що посуд можна помити руками, не використовуючи посудомийну машину, а гарячу воду на чай зберігати в термостаті, а не гріти її знову.

Крім того, людей просять витягати з розеток прибори, які не використовуються, бо в «сплячому режимі» вони теж «зʼїдають» електроенергію.

У свою чергу українці засипали «ДТЕК Київські електромережі» скаргами. Зокрема, люди незадоволені, що одні сидять без світла по 10-18 годин, поки інших взагалі не відключають, пропонують відключати всі області від електроенергії і запитують, якщо при стабілізаційних відключеннях електроенергія є 5 годин на добу, то при екстрених світла не буде добу?

«Як можна на 7-10 годин відключати будинки з електроплитами? Люди навіть чай не можуть собі зробити. А як дають світло, всі одразу включають електроліти, щоб встигнути хоча б їжу приготувати. У мене мама кисневозалежна, що їй робити, помирати, бо якісь дебіли не можуть нормально розрахувати графік включень на 76% від потреби? Тут не потрібно бути математиком, щоб вирахувати, що 18/6 має бути світло для всіх споживачів, а у нас виходить, що у когось немає світла по 18 годин, а у когось взагалі не відключають»,

«Пишіть одразу, у кого і коли не буде світла по 6-12годин, щоб люди могли підготуватися. А не шаблон про 76%»,

«Відключайте всі області на 2-3 години! І буде вам економія, а не декілька міст на всю Україну мають економити всю електроенергію країни. Всі так всі!..»,

«Тобто, при стабілізаційних відключеннях світло є 5 годин на добу, а при екстрених його взагалі добу не буде? Щоб ви всі живі були та здорові!».

В «ДТЕК Київські електромережі» відповіли, закликавши людей набратись розуміння та вірити в енергетиків.

«Ми робимо все, аби відключення були якомога коротшими. На жаль, ми не можемо обійтись без відключень, коли є загроза перевантаження мережі. Адже в такому випадку на пошкоджених ворогом енергооб'єктах виникатимуть нові масштабні аварії, які лишать нас без світла повністю», - пояснили в «ДТЕК».

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