В «ДТЭК» обратились к украинцам с новой актуальной информацией о графиках стабилизационных отключений и предупредили, к чему нужно быть готовыми.

В ДТЭК объявили, что были получены от «Укрэнерго» лимиты на электроснабжение на 5 июня с 00:00 до 24:00. В частности, города Киева.

«Выделенных лимитов хватит на обеспечение 76% потребности города. Поэтому на протяжении всех суток будут действовать графики стабилизационных отключений», - сообщили в «ДТЭК Киевские электросети».

Также в ДТЭК предупредили, что при этом велика вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне.

«Если потребление вырастет, возможно введение экстренных отключений», – предупредили в «ДТЭК Киевские электросети».

Энергетики объяснили, что для того чтобы этого не произошло, каждый должен уменьшить потребление электроэнергии. То есть, отключить кондиционер или хотя бы увеличить выбранную температуру – так техника будет потреблять меньше электричества.

Также людям напомнили, что посуду можно помыть руками, не используя посудомоечную машину, а горячую воду на чай хранить в термостате, а не греть снова.

Кроме того, людей просят выключать из розеток неиспользуемые приборы, потому что в «спящем режиме» они тоже «съедают» электроэнергию.

В свою очередь, украинцы засыпали «ДТЭК Киевские электросети» жалобами. В частности, люди недовольны, что одни сидят без света по 10-18 часов, пока других вообще не отключают, предлагают отключать все области от электроэнергии и спрашивают, если при стабилизационных отключениях электроэнергия свет есть 5 часов в сутки, то при экстренных света не будет сутки?

"Как можно на 7-10 часов отключать дома с электроплитами? Люди даже чай не могут себе сделать. А когда дают свет, все сразу включают электролиты, чтобы успеть хотя бы еду приготовить. У меня мама кислородзависимая, что ей делать, умирать, потому что какие-то дебилы не могут нормально рассчитать график включений на 76% от потребности? Здесь не нужно быть математиком, чтобы высчитать, что 18/6 должен быть свет для всех потребителей, а у нас получается, что у кого-то нет света по 18 часов, а у кого-то вообще не отключают»,

«Пишите сразу, у кого и когда не будет света по 6-12 часов, чтобы люди могли подготовиться. А не шаблон о 76%»,

«Отключайте все области на 2-3 часа! И будет вам экономия, а не несколько городов во всей Украине должны экономить всю электроэнергию страны. Все так все!..»,

«То есть, при стабилизационных отключениях свет есть 5 часов в сутки, а при экстренных его вообще сутки не будет? Чтобы вы все живы были и здоровы!".

В «ДТЭК Киевские электросети» ответили, призвав людей набраться понимания и верить в энергетиков.

«Мы делаем все, чтобы отключения были как можно короче. К сожалению, мы не можем обойтись без отключений, когда есть угроза перегрузки сети. Ведь в таком случае на поврежденных врагом энергообъектах будут возникать новые масштабные аварии, которые оставят нас без света полностью», – пояснили в ДТЭК.

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