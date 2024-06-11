Абоненти мобільного оператора «Lifecell» повинні мати на увазі, що існують суворі правила, за якими вони можуть втратити номер свого мобільного телефону.

Про це правило і нагадали в «Lifecell», відповідаючи на питання одного з абонентів, пише Politeka.net.

Чоловік вирішив уточнити долю номеру, яким довго не користуються.

«Якщо номером, який зареєстрований за паспортом довго не користуватись, він знову буде продаватись як новий без реєстрації?», - спитав абонент у представників «Lifecell».

В «Lifecell» повідомили, що, якщо номер буде деактивований за життєвим циклом, тоді дані абонента видаляються та номер може бути перевипущеним повторно або ж залишитись зарезервованим для потреб компанії.

Підкреслимо, що термін дії номера «Lifecell» становить 365 календарних днів від дня поповнення рахунку на суму 10 грн або більше одним платежем (день поповнення рахунку +наступні 364 календарні дні).

У разі ж відсутності поповнення, через 365 календарних днів всі вихідні послуги за номером будуть заблоковані.

«Протягом наступних 30 календарних днів за номером будуть доступні лише вхідні послуги. У разі відсутності поповнення на суму 10 грн. або більше одним платежем, номер буде повністю відключений від мережі lifecell», - попереджали раніше в прес-службі «Lifecell».

Однак абоненти зможуть дізнатися про технічні можливості повторного використання номера після того, як він був відключений у зв'язку із закінченням терміну дії. Наприклад, звернувшись до call-центру lifecell за номером 5433 (безкоштовно в мережі lifecell) або 0 (800) 20 5433 (безкоштовно в межах України).

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