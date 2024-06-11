Про це правило і нагадали в «Lifecell», відповідаючи на питання одного з абонентів, пише Politeka.net.

Чоловік вирішив уточнити долю номеру, яким довго не користуються.

«Якщо номером, який зареєстрований за паспортом довго не користуватись, він знову буде продаватись як новий без реєстрації?», - спитав абонент у представників «Lifecell».

В «Lifecell» повідомили, що, якщо номер буде деактивований за життєвим циклом, тоді дані абонента видаляються та номер може бути перевипущеним повторно або ж залишитись зарезервованим для потреб компанії.

Lifecell

Підкреслимо, що термін дії номера «Lifecell» становить 365 календарних днів від дня поповнення рахунку на суму 10 грн або більше одним платежем (день поповнення рахунку +наступні 364 календарні дні).

У разі ж відсутності поповнення, через 365 календарних днів всі вихідні послуги за номером будуть заблоковані.

«Протягом наступних 30 календарних днів за номером будуть доступні лише вхідні послуги. У разі відсутності поповнення на суму 10 грн. або більше одним платежем, номер буде повністю відключений від мережі lifecell», - попереджали раніше в прес-службі «Lifecell».

мобільний зв'язок, мобільний телефон

Однак абоненти зможуть дізнатися про технічні можливості повторного використання номера після того, як він був відключений у зв'язку із закінченням терміну дії. Наприклад, звернувшись до call-центру lifecell за номером 5433 (безкоштовно в мережі lifecell) або 0 (800) 20 5433 (безкоштовно в межах України).

Lifecell, відгук

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