Абоненты мобильного оператора Lifecell должны иметь в виду, что существуют строгие правила, по которым они могут потерять номер своего мобильного телефона.

Об этом правиле и напомнили в Lifecell, отвечая на вопрос одного из абонентов, пишет Politeka.net.

Мужчина решил уточнить судьбу номера, которым долго не пользуются.

«Если номер, который зарегистрирован по паспорту долго не пользоваться, он снова будет продаваться как новый без регистрации?», - спросил абонент у представителей «Lifecell».

В «Lifecell» сообщили, что, если номер будет деактивирован по жизненному циклу, тогда данные абонента удаляются и номер может быть перевыпущен повторно или останется зарезервированным для нужд компании.

Подчеркнем, что срок действия номера «Lifecell» составляет 365 календарных дней со дня пополнения счета на сумму 10 грн или более одним платежом (день пополнения счета + следующие 364 календарных дня).

В случае отсутствия пополнения, через 365 календарных дней все исходящие услуги по номеру будут заблокированы.

«В течение следующих 30 календарных дней по номеру будут доступны только входящие услуги. При отсутствии пополнения на сумму 10 грн. или более одним платежом номер будет полностью отключен от сети lifecell», - предупреждали ранее в пресс-службе «Lifecell».

Однако абоненты смогут узнать технические возможности повторного использования номера после того, как он был отключен в связи с истечением срока действия. Например, обратившись в call-центр lifecell по номеру 5433 (бесплатно в сети lifecell) или 0 (800) 20 5433 (бесплатно в пределах Украины).

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