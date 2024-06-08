Мобільний оператор «Lifecell» повідомив абонентам, за яких умов можна отримати на свій рахунок від 40 до 800 гривень.

В компанії «Lifecell» повідомили абонентам, що проблем, накшталт терміново треба подзвонити, а на рахунку нуль можна уникнути. Наприклад, замовивши заздалегідь «Додаткові гроші».

З ослугою “Додаткові гроші” абонент може отримати на рахунок від 40 до 800 грн на оплату послуг lifecell.

Активувати послугу можна вже зараз, а скористуватися у той час, коли потрібно.

Для того, щоб отримати «Додаткові гроші» слід набрати ​*117*1#​ або скористатися застосунком My lifecell

«Перші 2 дні використання — без додаткової плати. Після — від 12 грн, залежно від суми.​​», - пояснили в «Lifecell».

А ті кошти, що абонент використає, він зможе повернути при наступному поповненні рахунку. ​

Нагадаємо, раніше в «Lifecell» відповіли на скарги щодо швидкості Інтернету.

«Ми прагнемо надавати якісне обслуговування і нам важливо, щоб наші абоненти були задоволені користуванням. Ми знижуємо швидкість тільки після використання 50 Гб, якщо так зазначено в умовах тарифу… Ми тільки надаємо трафік, який використовується абонентами на свій розсуд. З нашого боку немає можливості вплинути на використання трафіку", - відповіли в «Lifecell» на скаргу одного з абонентів, що його нібито перевели на «мінімальну швидкість» і того, що вистачало на 3-4 тижня, зараз «не більше тижня до кінця сплаченого періоду».

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