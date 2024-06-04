Мобільний оператор «Lifecell» повідомив абонентам, які тепер можуть виникати проблеми зі зв’язком і що є їхнею причиною.

В «Lifecell» повідомили, що дійсно можуть спостерігатися тимчасові складнощі із наданням послуг оператора.

Таким чином мобільний оператор відреагував на скаргу одного з абонентів щодо того, що «на Хмельниччині немає покриття».

«Шепетівка. Чи це через графік відключення електроенергії?», - уточнив абонент.

В «Lifecell» підтвердили, що дійсно можуть бути складнощі.

«Це пов`язано з вимушеними відключеннями світла по різним областям України», - підкреслили в «Lifecell».

Також представник мобільного оператора запевнив, що всі базові станції «Lifecell» обладнанні акумуляторними батареями.

«Проте через частоту відключень та велике навантаження на них, у Вас під час відключення електрики може зникати зв'язок. Після відновлення живлення Ви зможете користуватись послугами у звичному режимі», - відповіли в «Lifecell».

Нагадаємо, що для того, щоб залишатись на зв’язку можна скористатися національним роумінгом.

Для цього необхідно відключити автовибір мережі. Для Android це «Налаштування» – «Мобільна мережа» (чи «Підключення») – «Оператор». Для IOS – «Параметри» – «Стільникові дані» – «Вибір мережі».

Наступний крок – необхідно знайти та обрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL. Якщо підʼєднатися не вдалося, можна спробувати ще раз або обрати іншу мережу.

Єдине, що залишилось зробити – перевірити можливість вихідного дзвінка або SMS.

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