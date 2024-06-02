«Київстар» зробив нову заяву на тлі відключень світла: чи буде зв’язок

В компанії «Київстар» на тлі нових масштабних відключень світла зробили заяву – чи не залишаться абоненти без зв’язку та Інтернету.

Мобільний оператор «Київстар» запевнив абонентів, що продовжує готуватись до чергових відключень світла. В компанії запевнили, що продовжується модернізація джерел автономного живлення, буде збільшено кількість генераторів, встановлюються на базових станціях акумулятори, що працюють до 6 годин без підзарядки.

Крім того, в «Київстар» повідомили, що також заживлюються критично важливі об’єкти, встановлюються джерела безперебійного живлення.

Київстар

Мобільний оператор підвтердив, що «інколи зв’язок може трохи погіршуватись під час відключень».

«Це нормально, адже базові станції розподіляють між собою навантаження», - наголосили в «Київстар».

Додамо, що у свою чергу абоненти «Київстар» скаржаться, що проблеми з Інтернетом а також зв’язком, як були так і залишились.

«Нічого не змінилося. При відключенні електроенергії мобільний інтернет зникає, як і 1,5 роки назад»,

«Рік назад встановили аккумулятори на домашній інтернет, і інтернет при відключеннях світла дійсно був. Зараз його нема. До кого звертатись?»,

«У нашому населеному пункті вже років два поганий зв'язок і без відключення світла. Скільки вже раз скаржились оператору на поганий зв'язок, відмазка одна «ми передамо вашу скаргу в технічний відділ», а ти і далі ходиш по подвір'ю шукаєш покриття а якщо знайдеш то з декількох спроб можна зателефонувати», - розповідають про свої негаразди люди на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

В «Київстар», коментуючи проблеми з Інтернетом безпосередньо під час відключень світла пояснили, що «для надання мобільного інтернету необхідно більше постійної потужності для запуску обладнання, яке іноді неможливо задіяти в аварійному режимі, тож пріоритет в першу чергу надається "голосу" (мобільному зв'язку)».

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