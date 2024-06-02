Абоненти мобільного оператора «Київстар» скаржаться на проблеми, які в них виникають – це стосується, як зв’язку, так і домашнього і мобільного Інтернета.

«Київстар» зробив нову заяву на тлі відключень світла: чи буде зв’язок

В компанії «Київстар» на тлі нових масштабних відключень світла зробили заяву – чи не залишаться абоненти без зв’язку та Інтернету.

Мобільний оператор «Київстар» запевнив абонентів, що продовжує готуватись до чергових відключень світла. В компанії запевнили, що продовжується модернізація джерел автономного живлення, буде збільшено кількість генераторів, встановлюються на базових станціях акумулятори, що працюють до 6 годин без підзарядки.

Крім того, в «Київстар» повідомили, що також заживлюються критично важливі об’єкти, встановлюються джерела безперебійного живлення.

Мобільний оператор підвтердив, що «інколи зв’язок може трохи погіршуватись під час відключень».

«Це нормально, адже базові станції розподіляють між собою навантаження», - наголосили в «Київстар».

Додамо, що у свою чергу абоненти «Київстар» скаржаться, що проблеми з Інтернетом а також зв’язком, як були так і залишились.

«Нічого не змінилося. При відключенні електроенергії мобільний інтернет зникає, як і 1,5 роки назад»,

«Рік назад встановили аккумулятори на домашній інтернет, і інтернет при відключеннях світла дійсно був. Зараз його нема. До кого звертатись?»,

«У нашому населеному пункті вже років два поганий зв'язок і без відключення світла. Скільки вже раз скаржились оператору на поганий зв'язок, відмазка одна «ми передамо вашу скаргу в технічний відділ», а ти і далі ходиш по подвір'ю шукаєш покриття а якщо знайдеш то з декількох спроб можна зателефонувати», - розповідають про свої негаразди люди на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

В «Київстар», коментуючи проблеми з Інтернетом безпосередньо під час відключень світла пояснили, що «для надання мобільного інтернету необхідно більше постійної потужності для запуску обладнання, яке іноді неможливо задіяти в аварійному режимі, тож пріоритет в першу чергу надається "голосу" (мобільному зв'язку)».

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