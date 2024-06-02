Абоненты мобильного оператора «Киевстар» жалуются на возникающие у них проблемы – это касается, как связи, так и домашнего и мобильного Интернета.

«Киевстар» сделал новое заявление на фоне отключений света: будет ли связь

В компании «Киевстар» на фоне новых масштабных отключений света сделали заявление – не останутся ли абоненты без связи и Интернета.

Мобильный оператор «Киевстар» заверил абонентов, что продолжает готовиться к очередным отключениям света. В компании заверили, что продолжается модернизация источников автономного питания, будет увеличено количество генераторов, устанавливаемых на базовых станциях аккумуляторов, работающих до 6 часов без подзарядки.

Кроме того, в «Киевстаре» сообщили, что также заживляются критически важные объекты, устанавливаются источники бесперебойного питания.

Мобильный оператор подтвердил, что «иногда связь может немного ухудшаться при отключениях».

"Это нормально, ведь базовые станции распределяют между собой нагрузку", - подчеркнули в "Киевстар".

Добавим, что в свою очередь абоненты «Киевстар» жалуются, что проблемы с Интернетом и связью, как были так и остались.

"Ничего не изменилось. При отключении электроэнергии мобильный интернет исчезает, как и 1,5 года назад»,

«Год назад установили аккумуляторы на домашний интернет, и интернет при отключениях света действительно был. Сейчас его нет. К кому обращаться?»,

«В нашем населенном пункте уже лет две плохая связь и без отключения света. Сколько уже раз жаловались оператору на плохую связь, отмазка одна «мы передадим вашу жалобу в технический отдел», а ты и дальше ходишь по двору ищешь покрытие, а если найдешь, то с нескольких попыток можно позвонить» , - рассказывают о своих невзгодах люди на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстаре», комментируя проблемы с Интернетом непосредственно во время отключений света объяснили, что «для предоставления мобильного интернета необходимо больше постоянной мощности для запуска оборудования, которое иногда невозможно задействовать в аварийном режиме, поэтому приоритет в первую очередь придается "голосу" )».

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