«Киевстар» сделал новое заявление на фоне отключений света: будет ли связь

В компании «Киевстар» на фоне новых масштабных отключений света сделали заявление – не останутся ли абоненты без связи и Интернета.

Мобильный оператор «Киевстар» заверил абонентов, что продолжает готовиться к очередным отключениям света. В компании заверили, что продолжается модернизация источников автономного питания, будет увеличено количество генераторов, устанавливаемых на базовых станциях аккумуляторов, работающих до 6 часов без подзарядки.

Кроме того, в «Киевстаре» сообщили, что также заживляются критически важные объекты, устанавливаются источники бесперебойного питания.

Киевстар

Мобильный оператор подтвердил, что «иногда связь может немного ухудшаться при отключениях».

"Это нормально, ведь базовые станции распределяют между собой нагрузку", - подчеркнули в "Киевстар".

Добавим, что в свою очередь абоненты «Киевстар» жалуются, что проблемы с Интернетом и связью, как были так и остались.

"Ничего не изменилось. При отключении электроэнергии мобильный интернет исчезает, как и 1,5 года назад»,

«Год назад установили аккумуляторы на домашний интернет, и интернет при отключениях света действительно был. Сейчас его нет. К кому обращаться?»,

«В нашем населенном пункте уже лет две плохая связь и без отключения света. Сколько уже раз жаловались оператору на плохую связь, отмазка одна «мы передадим вашу жалобу в технический отдел», а ты и дальше ходишь по двору ищешь покрытие, а если найдешь, то с нескольких попыток можно позвонить» , - рассказывают о своих невзгодах люди на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстаре», комментируя проблемы с Интернетом непосредственно во время отключений света объяснили, что «для предоставления мобильного интернета необходимо больше постоянной мощности для запуска оборудования, которое иногда невозможно задействовать в аварийном режиме, поэтому приоритет в первую очередь придается "голосу" )».

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