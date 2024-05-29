На тлі нових відключень електроенергії багато людей, задаються питанням, чому минулої зими вимкнення світла вдалося уникнути, а у теплі сонячні дні графіки повернулися.

В «ДТЕК» нагадали українцям, що головною причиною відключень світла є масовані ракетні удари з боку ворога по електростанціях.

Енергетики «ДТЕК Київських електомереж» підкреслили, що перша атака в цьому році, 22 березня, стала і однією з найбільших.

«Загалом же тільки цієї весни їх було вже 5. Пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції. Зокрема, ворог зруйнував 80% ТЕС. Вони більше не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак», - пояснюють в «ДТЕК», чому зимою відключень електроенергії не було, а тепер є.

В результаті в енергосистемі України виник і почав зростати дефіцит електроенергії. Для того, щоб його компенсувати енергетики застосовували імпорт електроенергії та аварійну допомогу з країн Європи. Також були введенні обмеження споживання для промисловості.

Однак, наголошують в «ДТЕК», цих заходів уже не достатньо, аби вберегти енергосистему.

Тому знову з’явилися графіки відключень електроенергії.

Однак таке пояснення не переканало деяких споживачів.

«А чому ж тоді не було відключень у березні в квітні? Вже просто не знаєте, як виправдати підвищення тарифів, от і придумали, що у травні обігрівачами створили «дефіцит». Хоча обігрівачи у березні і квітні вмикались більше ніж у травні. Мабуть доки люди не прийдуть скаржитись масово, так і будете дурити «дефіцитом», - висловила припущення одна зі споживачок.

В «ДТЕК Київські електромережі», реагуючи на критику, підкреслили, що «енергетики роблять усе можливе та неможливе, щоб в кожному будинку було світло 24/7», а стібілізаційні відключення відбуваютсья не тільки у Києві, але й по всій Україні.

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У Viber або Telegram: як на смартфоні подивитись графіки відключень світла.