На фоне новых отключений электроэнергии многие люди задаются вопросом, почему прошлой зимой выключений света удалось избежать, а в теплые солнечные дни графики вернулись.

В ДТЭК напомнили украинцам, что главной причиной отключений света являются массированные ракетные удары со стороны врага по электростанциям.

Энергетики «ДТЭК Киевских электросетей» подчеркнули, что первая атака в этом году, 22 марта, стала и одной из самых больших.

«В общей сложности только этой весной их было уже 5. Повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции. В частности, враг разрушил 80% ТЭС. Они больше не могут производить столько же электроэнергии, как до атак», - объясняют в ДТЭК, почему зимой отключений электроэнергии не было, а теперь есть.

В результате в энергосистеме Украины возник и начал расти дефицит электроэнергии. Для того чтобы его компенсировать энергетики применяли импорт электроэнергии и аварийную помощь из стран Европы. Также были введены ограничения на потребление для промышленности.

Однако, подчеркивают в «ДТЭК», этих мер уже недостаточно, чтобы уберечь энергосистему.

Поэтому снова появились графики отключений электроэнергии.

Однако такое объяснение не убедило некоторых потребителей.

«А почему тогда не было отключений в марте в апреле? Уж просто не знаете, как оправдать повышение тарифов, вот и придумали, что в мае обогревателями создали «дефицит». Хотя обогреватели в марте и апреле включались больше, чем в мае. Наверное, пока люди не придут жаловаться массово, так и будете обманывать «дефицитом», - предположила одна из потребительниц.

В «ДТЭК Киевские электросети», реагируя на критику, подчеркнули, что «энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы в каждом доме было светло 24/7», а стибилизационные отключения происходят не только в Киеве, но и по всей Украине.

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Вводятся изменения: "Киевстар" объявил абонентам важные даты.

Не переходите по ссылке: владельцев смартфонов предупредили об еще одной опасности.

В Viber или Telegram: как на смартфоне посмотреть графики отключений света.