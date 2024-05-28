Повернення вимушених відключень електроенергії викликає безліч запитань від споживачів.
Одне з основних, де і коли вимкнуть знову світло.
Згідно з оновленими даними «Укренерго», на сьогодні, 28 травня, ліміти на споживання електроенергії скасовано.
«Цілий день постачання світла не буде обмежуватися, якщо не буде надзвичайних ситуацій та зростання дефіциту електроенергії», - повідомили в «Укренерго».
Споживачів закликали не забувати про ощадливе споживання.
Однак деякі споживачі скаржаться, що, не дивлячись на відсутність споживання, світла в них все одно немає.
«Солом'янський район, відсутнє електропостачання! На сьогодні ліміти не застосовуються, як Укренерго повідомило, а " наша пісня гарна й нова, починаймо її знову»,
«Лікоград ВДНГ, світло відсутнє, повз графіків. Дякую планові « відключення скасовані»», - скаржаться, зокрема, кияни на сторінці «ДТЕК Київські електромерережі».
В «ДТЕК» на скарги відреагували, повідомивши, що сталося аварійне відключення.
«Орієнтовний час відновлення 13:00», - повідомили в «ДТЕК Київські електромережі» стсовно ситуації за адресою у Солом’янському районі.
За іншою ідресою відключення електроенергії також сталося через аварію.
«Орієнтовний час відновлення 12:00», - уточнили в «ДТЕК».
Зазначимо, що під час аварійних відключень електроенергії неможливо передбачити тривалість відключень чи попередити про них заздалегідь.
«"Різниця між аварійними та погодинними відключеннями в тому, що погодинні плануються заздалегідь, і енергокомпанії мають змогу повідомити про них споживачів раніше, на відміну від аварійних відключень", - пояснювали енергетики.
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