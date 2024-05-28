На тлі нових відключень електроенергії українці можуть зіткнутися ще з однією проблемою – лімітів споживання не оголошено, а світло все одно вимкнули.

Повернення вимушених відключень електроенергії викликає безліч запитань від споживачів.

Одне з основних, де і коли вимкнуть знову світло.

Згідно з оновленими даними «Укренерго», на сьогодні, 28 травня, ліміти на споживання електроенергії скасовано.

«Цілий день постачання світла не буде обмежуватися, якщо не буде надзвичайних ситуацій та зростання дефіциту електроенергії», - повідомили в «Укренерго».

Споживачів закликали не забувати про ощадливе споживання.

Однак деякі споживачі скаржаться, що, не дивлячись на відсутність споживання, світла в них все одно немає.

«Солом'янський район, відсутнє електропостачання! На сьогодні ліміти не застосовуються, як Укренерго повідомило, а " наша пісня гарна й нова, починаймо її знову»,

«Лікоград ВДНГ, світло відсутнє, повз графіків. Дякую планові « відключення скасовані»», - скаржаться, зокрема, кияни на сторінці «ДТЕК Київські електромерережі».

В «ДТЕК» на скарги відреагували, повідомивши, що сталося аварійне відключення.

«Орієнтовний час відновлення 13:00», - повідомили в «ДТЕК Київські електромережі» стсовно ситуації за адресою у Солом’янському районі.

За іншою ідресою відключення електроенергії також сталося через аварію.

«Орієнтовний час відновлення 12:00», - уточнили в «ДТЕК».

Зазначимо, що під час аварійних відключень електроенергії неможливо передбачити тривалість відключень чи попередити про них заздалегідь.

«"Різниця між аварійними та погодинними відключеннями в тому, що погодинні плануються заздалегідь, і енергокомпанії мають змогу повідомити про них споживачів раніше, на відміну від аварійних відключень", - пояснювали енергетики.

Останні новини України:

У Viber або Telegram: як на смартфоні подивитись графіки відключень світла.

Вводяться зміни: "Київстар" оголосив абонентам важливі дати.

Не переходьте за посиланням: власників смартфонів попередили про ще одну небезпеку.