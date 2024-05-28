На фоне новых отключений электроэнергии украинцы могут столкнуться еще с одной проблемой – лимиты потребления не объявлены, а свет все равно выключили.

Возвращение вынужденных отключений электроэнергии вызывает множество вопросов от потребителей.

Одно из основных, где и когда выключат снова свет.

Согласно обновленным данным «Укрэнерго», на сегодняшний день, 28 мая, лимиты на потребление электроэнергии отменены.

"Целый день свет не будет ограничиваться, если не будет чрезвычайных ситуаций и роста дефицита электроэнергии", - сообщили в "Укрэнерго".

Потребителей призвали не забывать об экономном потреблении.

Однако некоторые потребители жалуются, что, несмотря на отсутствие употребления, света у них все равно нет.

«Соломенский район, отсутствует электроснабжение! На сегодня лимиты не применяются, как сообщило Укрэнерго, а " наша песня хороша и новая, начинаем ее снова»,

«Ликоград ВДНХ, свет отсутствует, мимо графиков. Спасибо плановые «отключения отменены»» , - жалуются, в частности, киевляне на странице «ДТЭК Киевские электросети».

В ДТЭК на жалобы отреагировали, сообщив, что произошло аварийное отключение.

«Ориентировочное время восстановления 13:00», - сообщили в «ДТЭК Киевские электросети» относительно ситуации по адресу в Соломенском районе.

По другому адресу отключение электроэнергии также произошло из-за аварии.

«Ориентировочное время восстановления 12:00», - уточнили в «ДТЭК».

Отметим, что при аварийных отключениях электроэнергии невозможно предусмотреть длительность отключений или предупредить о них заранее.

"Разница между аварийными и почасовыми отключениями в том, что почасовые планируются заранее, и энергокомпании могут сообщить о них потребителям ранее, в отличие от аварийных отключений", - объясняли энергетики.

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