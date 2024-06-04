Мобильный оператор Lifecell сообщил абонентам, какие теперь могут возникать проблемы со связью и что является их причиной.

В Lifecell сообщили, что действительно могут наблюдаться временные сложности с предоставлением услуг оператора.

Таким образом, мобильный оператор отреагировал на жалобу одного из абонентов относительно того, что «на Хмельнитчине нет покрытия».

«Шепетовка. Или это из-за графика отключения электроэнергии?», - уточнил абонент.

В Lifecell подтвердили, что действительно могут быть сложности.

«Это связано с вынужденными отключениями света по разным областям Украины», – подчеркнули в «Lifecell».

Также представитель мобильного оператора заверил, что все базовые станции Lifecell оборудованы аккумуляторными батареями.

«Однако из-за частоты отключений и большой нагрузки на них, у Вас во время отключения электричества может исчезать связь. После восстановления питания Вы сможете воспользоваться услугами в обычном режиме», - ответили в «Lifecell».

Напомним, что для того, чтобы оставаться на связи, можно воспользоваться национальным роумингом.

Для этого необходимо отключить автовыбор сети. Для Android это "Настройки" - "Мобильная сеть" (или "Подключение") - "Оператор". Для IOS – «Параметры» – «Сотовые данные» – «Выбор сети».

Следующий шаг – найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если не удалось подключиться, можно попробовать еще раз или выбрать другую сеть.

Единственное, что осталось сделать – проверить возможность исходящего вызова или SMS.

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