Мобільний оператор «Vodafone» оголосив про тестування нового продукту – що зміниться для абонентів.

В компанії «Vodafone» розпочалися тести продукту на основі штучного інтелекту. Як пояснюють в компанії, модель працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора.

«І базується вона на давно перевірених передових технологіях», - запевнили в «Vodafone».

Таким чином компанія хоче покращити і пришвидшити робочі процеси, забезпечити індивідуальний підхід під час обслуговування абонентів, а також зменшити навантаження на працівників, коли йдеться про прості запитання від користувачів.

«Крім цього, створюємо чат-боти для пришвидшення виконання клієнтських запитів, наприклад, перевірки коштів на рахунку, поточного тарифу або стану послуг», - повідомили в Vodadfone.

В свою чергу абоненти вже хвилюються, що з появою цього продукту до операторів «Vodafone» додзвонитися стане неможливим.

«Тобто живих людей тепер стане ще менше і до них хє* додзвонишся...», - висловив занепокоєння один з клієнтів на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook.

Однак в компанії запевнили, що штучний інтелект не буде працювати напряму з клієнтами.

«Він буде допомогати людині знаходити відповіді на питання клієнта та надавати консультацію швидше та якісніше», - пояснили в «Vodafone».

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