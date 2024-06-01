В компанії «Vodafone» розпочалися тести продукту на основі штучного інтелекту. Як пояснюють в компанії, модель працюватиме як супервізор у контакт-центрах, фактично виконуючи роль помічника оператора.
«І базується вона на давно перевірених передових технологіях», - запевнили в «Vodafone».
Таким чином компанія хоче покращити і пришвидшити робочі процеси, забезпечити індивідуальний підхід під час обслуговування абонентів, а також зменшити навантаження на працівників, коли йдеться про прості запитання від користувачів.
«Крім цього, створюємо чат-боти для пришвидшення виконання клієнтських запитів, наприклад, перевірки коштів на рахунку, поточного тарифу або стану послуг», - повідомили в Vodadfone.
В свою чергу абоненти вже хвилюються, що з появою цього продукту до операторів «Vodafone» додзвонитися стане неможливим.
«Тобто живих людей тепер стане ще менше і до них хє* додзвонишся...», - висловив занепокоєння один з клієнтів на офіційній сторінці «Vodafone» у Facebook.
Однак в компанії запевнили, що штучний інтелект не буде працювати напряму з клієнтами.
«Він буде допомогати людині знаходити відповіді на питання клієнта та надавати консультацію швидше та якісніше», - пояснили в «Vodafone».
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