Мобильный оператор Vodafone объявил о тестировании нового продукта – что изменится для абонентов.

В компании Vodafone начались тесты продукта на основе искусственного интеллекта. Как поясняют в компании, модель будет работать в качестве супервизора в контакт-центрах, фактически выполняя роль помощника оператора.

"И базируется она на давно проверенных передовых технологиях", - заверили в Vodafone.

Таким образом, компания хочет улучшить и ускорить рабочие процессы, обеспечить индивидуальный подход при обслуживании абонентов, а также уменьшить нагрузку на работников, когда речь идет о простых вопросах от пользователей.

«Кроме этого создаем чат-боты для ускорения выполнения клиентских запросов, например, проверки средств на счете, текущего тарифа или состояния услуг», - сообщили в Vodadfone.

В свою очередь абоненты уже волнуются, что с появлением этого продукта операторам Vodafone дозвониться станет невозможным.

"То есть живых людей теперь станет еще меньше и до них хе* дозвонишься...", - выразил обеспокоенность один из клиентов на официальной странице Vodafone в Facebook.

Однако в компании заверили, что искусственный интеллект не будет работать напрямую с клиентами.

"Он будет помогать человеку находить ответы на вопросы клиента и давать консультацию быстрее и качественнее", - пояснили в Vodafone.

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