Мобільний оператор «Київстар» попередив абонентів про чергові зміни, які набули чинності з 1 червня.

Так, з 1 червня «Київстар» не пропонуватиме користувачам підключити тарифи Все разом Wow 2024, Все разом Wow+ТБ 2024 та Безлім LOVE UA 2024.

Однак чинні абоненти цих тарифів зможуть користуватися ними й надалі.

Крім того, з 1 червня абоненти тарифів лінійки Все разом можуть підключити Суперсилу Соцмережі та месенджери та отримати нетарифікований доступ до Instagram, Telegram, Viber та інших сервісів для спілкування.

«Таку Суперсилу можна використовувати замість сервісу Соцмережі та месенджери без обмежень, який з 1 червня не надаватиметься за умовами тарифів. Також припинять дію послуги Вільна музика, Відео на ходу та Ігри без обмежень», - розповіли в «Київстар» про зміни.

Додамо, що з 1 червня «Київстар» також оновлює деякі Суперсили.

«З 1 червня 2024 року абоненти Київстар можуть користуватися оновленою Суперсилою з більшим обсягом SMS по Україні», - попередив мобільний оператор своїх абонентів про зміни.

У Суперсилі 100 SMS по Україні збільшиться обсяг — 300 SMS. Також підкреслюється, що інші умови Суперсили діятимуть незмінно.

Крім того, з 1 червня «Київстар» оновлює дві послуги: Статична IP-адреса, Гігабіт. Плата за кожну з цих послуг з 1 червня становитиме 70 грн.

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