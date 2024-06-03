Мобильный оператор «Киевстар» предупредил абонентов об очередных изменениях, вступивших в силу с 1 июня.

Так, с 1 июня Киевстар не будет предлагать пользователям подключить тарифы Все вместе Wow 2024, Все вместе Wow+ТВ 2024 и Безлим LOVE UA 2024.

Однако действующие абоненты этих тарифов смогут пользоваться ими и дальше.

Кроме того, с 1 июня абоненты тарифов линейки Все вместе могут подключить Суперсилу Соцсети и мессенджеры и получить нетарифицируемый доступ к Instagram, Telegram, Viber и другим сервисам для общения.

"Такую Суперсилу можно использовать вместо сервиса Соцсети и мессенджеры без ограничений, который с 1 июня не будет предоставляться по условиям тарифов. Также прекратят действие услуги Свободная музыка, Видео на ходу и Игры без ограничений", – рассказали в «Киевстар» об изменениях.

Добавим, что с 1 июня Киевстар также обновляет некоторые Суперсилы.

«С 1 июня 2024 года абоненты Киевстара могут пользоваться обновленной Суперсилой с большим объемом SMS по Украине», - предупредил мобильный оператор своих абонентов об изменениях.

В Суперсиле 100 SMS по Украине увеличится объем – 300 SMS. Также подчеркивается, что другие условия суперсилы будут действовать неизменно.

Кроме того, с 1 июня «Киевстар» обновляет две услуги: Статический IP-адрес, Гигабит. Плата за каждую из этих услуг с 1 июня составит 70 грн.

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