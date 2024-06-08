Мобильный оператор Lifecell сообщил абонентам, при каких условиях можно получить на свой счет от 40 до 800 гривен.

В компании «Lifecell» сообщили абонентам, что проблем, когда срочно, нужно позвонить, а на счету ноль можно избежать. Например, заказав заранее «Дополнительные деньги».

С услугой "Дополнительные деньги" абонент может получить на счет от 40 до 800 грн на оплату услуг lifecell.

Активировать услугу можно уже сейчас, а воспользоваться в то время, когда нужно.

Для того чтобы получить «Дополнительные деньги» следует набрать *117*1# или воспользоваться приложением My lifecell

«Первые 2 дня использования – без дополнительной платы. После — от 12 грн в зависимости от суммы», - объяснили в «Lifecell».

А средства, которые абонент использует, он сможет вернуть при следующем пополнении счета. ​

Напомним, ранее в «Lifecell» ответили на жалобы относительно скорости Интернета.

«Мы стремимся предоставлять качественное обслуживание и важно, чтобы наши абоненты были удовлетворены пользованием. Мы снижаем скорость только после использования 50 Гб, если так указано в условиях тарифа… Мы только предоставляем трафик, используемый абонентами по своему усмотрению. С нашей стороны нет возможности повлиять на использование трафика", - ответили в «Lifecell» на жалобу одного из абонентов о якобі переведении на «минимальную скорость» и того, что хватало на 3-4 недели, сейчас «не больше недели до конца уплаченного периода».

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