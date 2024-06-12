Фальшиві додатки загрожують будь-якому смартфону та іншим гаджетам, кіберфахівці розповіли, як уникнути проблем, що можуть обернутися зникненням коштів і кражею особистих даних.

Щоб зменшити ймовірність встановлення фальшивих додатків на свій смартфон кіберфахівці закликають встановлювати актуальні версії операційної системи/програм.

«Загрози часто намагаються використати помилки в старіших версіях», - попереджають у телеграм-каналі «BRAMA», який був створений кіберполіцейськими і волонтерами.

Власників смартфонів та інших гаджетів також попереджають, що необхідно користуватися офіційними магазинами програм - вони мають суворі процеси перевірки, щоб не допустити потрапляння загроз на платформу.

«Не натискайте на посилання, особливо якщо вони з’являються в небажаних повідомленнях у соцмережах або електронних листах і пропонують вам завантажити щось зі сторонніх сайтів», - попереджають кіберполіцейські.

Також власників смартфонів, планшетів та інших пристроїв просять уникати натискання на посилання в рекламі в Інтернеті.

«Це може бути частиною схеми шахрайства, спрямованого на перенаправлення вас на програму-копію», - кажуть фахівці.

Крім того, слід бути обережними, надаючи додатку дозволи, які не пов’язані з його функціями, бо це може бути ШПЗ, яке намагається отримати доступ до ваших даних.

Ще одна порада від кіберполіцейських, щоб захиститись від фальшивих додатків – киористуватися біометричними даними для входу замість простих паролів у своїх облікових записах.

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