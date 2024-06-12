Чтобы уменьшить вероятность установки фальшивых приложений на свой смартфон, киберспециалисты призывают устанавливать актуальные версии операционной системы/программ.
«Угрозы часто пытаются использовать ошибки в более старых версиях», - предупреждают в телеграмм-канале «BRAMA», созданном киберполицейскими и волонтерами.
Владельцев смартфонов и других гаджетов также предупреждают, что необходимо пользоваться официальными магазинами программ – они имеют строгие процессы проверки, чтобы не допустить попадания угроз на платформу.
"Не нажимайте на ссылки, особенно если они появляются в нежелательных сообщениях в соцсетях или электронных письмах и предлагают вам скачать что-то со сторонних сайтов", - предупреждают киберполицейские.
Также владельцев смартфонов, планшетов и других устройств просят избегать нажатия на ссылку в рекламе в Интернете.
"Это может быть частью схемы мошенничества, направленной на перенаправление вас на программу-копию", - говорят специалисты.
Кроме того, следует быть осторожными, предоставляя приложения разрешения, не связанные с его функциями, так как это может быть ШПЗ, которое пытается получить доступ к вашим данным.
Еще один совет от киберполицейских, чтобы защититься от фальшивых приложений – пользоваться биометрическими данными для входа вместо простых паролей в своих аккаунтах.
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