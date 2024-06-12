Фальшивые приложения угрожают любому смартфону и другим гаджетам, киберспециалисты рассказали, как избежать проблем, которые могут обернуться исчезновением средств и кражей личных данных.

Чтобы уменьшить вероятность установки фальшивых приложений на свой смартфон, киберспециалисты призывают устанавливать актуальные версии операционной системы/программ.

«Угрозы часто пытаются использовать ошибки в более старых версиях», - предупреждают в телеграмм-канале «BRAMA», созданном киберполицейскими и волонтерами.

Владельцев смартфонов и других гаджетов также предупреждают, что необходимо пользоваться официальными магазинами программ – они имеют строгие процессы проверки, чтобы не допустить попадания угроз на платформу.

"Не нажимайте на ссылки, особенно если они появляются в нежелательных сообщениях в соцсетях или электронных письмах и предлагают вам скачать что-то со сторонних сайтов", - предупреждают киберполицейские.

Также владельцев смартфонов, планшетов и других устройств просят избегать нажатия на ссылку в рекламе в Интернете.

"Это может быть частью схемы мошенничества, направленной на перенаправление вас на программу-копию", - говорят специалисты.

Кроме того, следует быть осторожными, предоставляя приложения разрешения, не связанные с его функциями, так как это может быть ШПЗ, которое пытается получить доступ к вашим данным.

Еще один совет от киберполицейских, чтобы защититься от фальшивых приложений – пользоваться биометрическими данными для входа вместо простых паролей в своих аккаунтах.

Последние новости Украины:

Номер будет полностью отключен: кто из абонентов Lifecell оказался в зоне риска.

Отключение абонентов от 3G: "Киевстар" сделал новое объяснение.

Новые правила для абонентов "Киевстар", Lifecell и Vodafone: что обязательно нужно знать.