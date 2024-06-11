Мобільний оператор проінформував абонентів про технічні роботи, на що вони впливатимуть і з якими труднощами вони можуть зіткнутися під час дзвінка.

Як повідомляють в «Vodafone», наразі в компанії проводиться модернізація білінгу та технічні роботи.

Таким чином впроваджуються нові вимоги законодавства про перенесення телефонних номерів, що потребують технічного обслуговування та доналаштування телекомунікаційного обладнання. Про це повідомляють у незалежній спільноті мобільних технологій України «MZU».

Як наслідок, попереджають у «Vodafone», можуть виникати певні труднощі під час повідомлення абонентів голосовим повідомленням про дзвінок на перенесений номер.

«А саме, під час дзвінка до абонентів, які перенесли свої номери до інших операторів мобільного зв’язку не буде програватися звуковий сигнал із голосовим повідомленням «Номер перенесено»», - пояснили абонентам про зміни.

В компанії підкреслюють, що строки закінчення робіт буде повідомлено окремо, при цьому роботи будуть завершені не пізніше 01.01.25.

Нагадаємо, що в Україні працює послуга перенесення мобільного номера (MNP). Це означає, що абонент мобільного зв'язку зможе перейти на обслуговування іншого оператора, зберігши свій мобільний номер.

Номер переноситься з однієї мережі до іншої повністю, включаючи код мережі оператора.

Коли номер мобільного телефону переноситься до нової мережі, абонент отримує нову SIM-картку замість старої.

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