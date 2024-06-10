Мобільний зв’язок та Інтернет в Україні під час відключень світла під загрозою, оператори озвучили можливі сценарії надання послуг.

Так, через відключення електроенергії українці вже почали відчувати погіршення мобільного зв’язку та Інтернету.

У соцмережах клієнти найпопулярніших в Україні мобільних операторів масово залишають скарги, що через кілька хвилин після відключення світла погіршується якість зв’язку та Інтернету, або послуги стають недоступними.

Тому пресслужби мобільних операторів розповіли про можливі сценарії надання послуг зв’язку в Україні.

Зокрема Київстар повідомив, що компанія готова до блекаутів, але у разі якщо відключення електроенергії будуть довготривалими, компанія Київстар буде змушена встановлювати пріоритети в забезпеченні базових станцій автономним живленням.

Через технічні обмеження 100% забезпечення базових станцій генераторами є неможливим.

Також відомо, яким буде мобільний зв'язок від Vodafone.

Представники Vodafone теж не виключають перебої з мобільним зв'язком через відключення електроенергії в Україні.

У пресслужбі додали, якщо провайдер фіксованого інтернету працює на сучасних технологіях, абоненти зможуть користуватися інтернетом навіть під час тривалих відключень електроенергії в Україні.

Крім того, у Vodafone є готові сценарії підключення генераторів. Клієнтам потрібно тільки потурбуватися про павербанки для роутера та гаджетів.

Також у Vodafone повідомили, що роблять все можливе, щоб мобільний зв’язок та інтернет продовжував працювати під час відключень електроенергії в Україні як найдовше.

В свою чергу компанія Lifecell запевнює, що до відключень електроенергії цього року вони підготовлені набагато краще, ніж минулого сезону.



Проте у компанії наголосили, що, на жаль, на деяких базових станціях немає можливості встановити додаткове обладнання за санітарними нормами. Але вони "активно працюють у цьому напрямі".

Джерело: ТСН.

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