В Україні запроваджено аварійні відключення світла через обстріли критичної інфраструктури ворогом.

Так, по всій території Україні введено аварійні відключення світла через російські атаки.

Дефіцит електроенергії наразі дуже відчутний, через що відключення електрити, ймовірно, стануть частішими.

Тому українцям варто знати графік обмежень електрики у своїй області.

Дізнатися графік відключення світла в областях нашої країни можна на спеціальних сайтах.

Як дізнатися графік відключення світла у своїй області?

Жителів Києва відключають у кілька черг, ознайомитись із графіком відключень кияни можуть зокрема на сайті Yasno.

Графік відключень електроенергії у Вінниці: АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

в Луцьку: ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"

в Донецькій області: АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

на Закарпатті: ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Запоріжжі: ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

в Кропивницькому: ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

у Львові: ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Миколаєві: АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

в Одесі: АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

в Івано-Франківську: АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Рівному: ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Тернополі: ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"

в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Херсоні: АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

в Хмельницькому: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

в Чернівцях: АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО".

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