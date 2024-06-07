Так, по всій території Україні введено аварійні відключення світла через російські атаки.

Дефіцит електроенергії наразі дуже відчутний, через що відключення електрити, ймовірно, стануть частішими.

Тому українцям варто знати графік обмежень електрики у своїй області.

відключення світла

Дізнатися графік відключення світла в областях нашої країни можна на спеціальних сайтах.

Як дізнатися графік відключення світла у своїй області?

Жителів Києва відключають у кілька черг, ознайомитись із графіком відключень кияни можуть зокрема на сайті Yasno.

Графік відключень електроенергії у Вінниці: АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"

в Луцьку: ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"

в Донецькій області: АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

на Закарпатті: ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Запоріжжі: ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"

в Кропивницькому: ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

у Львові: ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Миколаєві: АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"

в Одесі: АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

в Івано-Франківську: АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Рівному: ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"

в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Тернополі: ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"

в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Херсоні: АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

в Хмельницькому: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"

в Чернівцях: АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"

Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО".

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