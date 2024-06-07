Так, по всій території Україні введено аварійні відключення світла через російські атаки.
Дефіцит електроенергії наразі дуже відчутний, через що відключення електрити, ймовірно, стануть частішими.
Тому українцям варто знати графік обмежень електрики у своїй області.
Дізнатися графік відключення світла в областях нашої країни можна на спеціальних сайтах.
Як дізнатися графік відключення світла у своїй області?
Жителів Києва відключають у кілька черг, ознайомитись із графіком відключень кияни можуть зокрема на сайті Yasno.
Графік відключень електроенергії у Вінниці: АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"
в Луцьку: ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
в Донецькій області: АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Графік відключень електроенергії в Житомирі: АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"
на Закарпатті: ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Запоріжжі: ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"
в Кропивницькому: ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
у Львові: ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Миколаєві: АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"
в Одесі: АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Графік відключень електроенергії в Полтаві: АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
в Івано-Франківську: АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Рівному: ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"
в Сумах: ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Тернополі: ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"
в Харкові: АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Херсоні: АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"
в Хмельницькому: АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Черкасах: ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"
в Чернівцях: АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"
Графік відключень електроенергії в Чернігові: АТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО".
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