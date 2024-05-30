Влітку збільшується використання кондиціонерів, що призводить до зростання споживання електроенергії, що призведе до частих відключень світла.

Цього літа в енергосистемі України прогнозується дефіцит електроенергії. За словами начальника Департаменту балансової надійності НЕК "Укренерго" Романа Грабчака, країна вже пережила мінімум споживання, і відтепер попит на електроенергію буде лише зростати, особливо у липні, коли очікується пік споживання на фоні зниження генерації.

За його словами, "Укренерго" вже представило Міністерству енергетики сценарії розвитку ситуації, які узгоджуються з прогнозами незалежних аналітиків.

Роман Грабчак пояснив, що влітку збільшується використання кондиціонерів, що призводить до зростання споживання електроенергії, тоді як гідрогенерація, навпаки, зменшується. Навіть атомні електростанції не можна розглядати як надійний джерело, оскільки в літні місяці часто проводяться планові ремонти їх енергоблоків. Також багато теплових електростанцій ще не відновилися після атак росії.

"Найважчим місяцем поки що вважається липень – коли вже немає достатньо води, і добре, якщо буде за середніми багаторічними показниками", – пояснив Грабчак.

За його словами, підвищення тарифів може сприяти поліпшенню ситуації, адже це підвищить привабливість українського енергоринку для європейських постачальників. Наразі продаж електроенергії з Європи в Україну є недостатньо прибутковим, через що потужності для передачі використовуються не на повну.

Джерело: OBOZ.UA

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