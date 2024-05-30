Летом увеличивается использование кондиционеров, что приводит к росту потребления электроэнергии, что приведет к частым отключениям света.

Этим летом в энергосистеме Украины прогнозируется дефицит электроэнергии. По словам начальника Департамента балансовой надежности НЭК "Укрэнерго" Романа Грабчака, страна уже пережила минимум потребления, и теперь спрос на электроэнергию будет только расти, особенно в июле, когда ожидается пик потребления на фоне снижения генерации.

По его словам, "Укрэнерго" уже представило Министерству энергетики сценарии развития ситуации, согласующиеся с прогнозами независимых аналитиков.

Роман Грабчак пояснил, что летом увеличивается использование кондиционеров, что приводит к росту потребления электроэнергии, тогда как гидрогенерация, напротив, уменьшается. Даже атомные электростанции нельзя рассматривать как надежный источник, поскольку в летние месяцы часто производятся плановые ремонты их энергоблоков. Также многие тепловые электростанции еще не восстановились после атак россии.

"Самым тяжелым месяцем пока считается июль - когда уже нет достаточно воды, и хорошо, если будет по средним многолетним показателям", - пояснил Грабчак.

По его словам, повышение тарифов может способствовать улучшению ситуации, поскольку это повысит привлекательность украинского энергорынка для европейских поставщиков. Сейчас продажа электроэнергии из Европы в Украину недостаточно прибыльна, из-за чего мощности для передачи используются не в полную.

Источник: OBOZ.UA

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