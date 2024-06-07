Так, по всей территории Украины введены аварийные отключения света из-за российских атак.

Дефицит электроэнергии пока очень ощутим, из-за чего отключения электричества, вероятно, участятся.

Поэтому украинцам следует знать график ограничений электричества в своей области.

Узнать график отключения света в областях нашей страны можно на специальных сайтах.

Как узнать график отключения света в своей области?

Жителей Киева отключают в несколько очередей, ознакомиться с графиком отключений киевляне могут, в частности, на сайте Yasno .

График отключений электроэнергии в Виннице: АО "ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО"

в Луцке: ЧАО "ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО"

в Донецкой области: АО "ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"

График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"

на Закарпатье: ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"

в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"

во Львове: ЧАО "ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Николаеве: АО "НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО"

в Одессе: АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"

График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО "РОВНООБЛЕНЕРГО"

в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО"

в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Херсоне: АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"

в Хмельницком: АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"

в Черновцах: АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"

График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО" .

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Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.

Как сообщала Politeka, ожидает должников за коммунальные услуги.

Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.