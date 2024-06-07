Так, по всей территории Украины введены аварийные отключения света из-за российских атак.
Дефицит электроэнергии пока очень ощутим, из-за чего отключения электричества, вероятно, участятся.
Поэтому украинцам следует знать график ограничений электричества в своей области.
Узнать график отключения света в областях нашей страны можно на специальных сайтах.
Как узнать график отключения света в своей области?
Жителей Киева отключают в несколько очередей, ознакомиться с графиком отключений киевляне могут, в частности, на сайте Yasno .
График отключений электроэнергии в Виннице: АО "ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО"
в Луцке: ЧАО "ВОЛЫНЕБЛЭНЕРГО"
в Донецкой области: АО "ДТЭК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"
на Закарпатье: ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"
в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"
во Львове: ЧАО "ЛЬВОВОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Николаеве: АО "НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО"
в Одессе: АО "ДТЭК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"
в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО "РОВНООБЛЕНЕРГО"
в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО "ТЕРНОПОЛЬОБЛЭНЕРГО"
в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Херсоне: АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"
в Хмельницком: АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"
в Черновцах: АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГОВОБЛЭНЕРГО" .
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Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.
Как сообщала Politeka, ожидает должников за коммунальные услуги.
Также писала Politeka, названы вероятные тарифы на свет, какие суммы обсуждаются.