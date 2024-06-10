Мобильная связь и Интернет в Украине при отключении света под угрозой операторы озвучили возможные сценарии предоставления услуг.

Так, из-за отключения электроэнергии украинцы уже начали ощущать ухудшение мобильной связи и Интернета.

В соцсетях клиенты самых популярных в Украине мобильных операторов массово оставляют жалобы, что через несколько минут после отключения света ухудшается качество связи и Интернет или услуги становятся недоступными.

Потому прессслужбы мобильных операторов рассказали о возможных сценариях предоставления услуг связи в Украине.

В частности, Киевстар сообщил, что компания готова к блэкаутам, но в случае если отключения электроэнергии будут долговременными, компания Киевстар будет вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций автономным питанием.

Из-за технических ограничений 100% обеспечение базовых станций генераторами невозможно.

Также известно, какой будет мобильная связь от Vodafone.

Представители Vodafone тоже не исключают перебои с мобильной связью из-за отключения электроэнергии в Украине.

В пресс-службе добавили, если провайдер фиксированного интернета работает на современных технологиях, абоненты смогут пользоваться интернетом даже во время продолжительных отключений электроэнергии в Украине.

Кроме того, у Vodafone есть готовые сценарии подключения генераторов. Клиентам нужно только позаботиться о павербанках для роутера и гаджетов.

Также в Vodafone сообщили, что делают все возможное, чтобы мобильная связь и интернет продолжали работать при отключениях электроэнергии в Украине как можно дольше.

В свою очередь компания Lifecell уверяет, что к отключениям электроэнергии в этом году они подготовлены гораздо лучше, чем в прошлом сезоне.

Однако в компании подчеркнули, что, к сожалению, на некоторых базовых станциях нет возможности установить дополнительное оборудование по санитарным нормам. Но они "активно работают по этому направлению".

Источник: ТСН .

Напомним, сколько могут продолжаться ограничения света, в "Укрэнерго" предупредили.

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