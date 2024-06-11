Мобильный оператор проинформировал абонентов о технических работах, на что они будут влиять и с каким трудом они могут столкнуться во время звонка.

Как сообщают в Vodafone , сейчас в компании проводится модернизация биллинга и технические работы.

Таким образом, внедряются новые требования законодательства о переносе телефонных номеров, требующих технического обслуживания и донастройки телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщают в независимом сообществе мобильных технологий Украины «MZU» .

Как следствие, предупреждают в Vodafone, могут возникать определенные трудности во время сообщения абонентов голосовым сообщением о звонке на перенесенный номер.

«А именно, во время звонка к абонентам, которые перенесли свои номера другим операторам мобильной связи, не будет проигрываться звуковой сигнал с голосовым сообщением «Номер перенесен», - пояснили абонентам об изменениях.

В компании подчеркивают, что сроки окончания работ будут уведомлены отдельно, при этом работы будут завершены не позднее 01.01.25.

Напомним, что в Украине работает услуга переноса мобильного номера (MNP). Это означает, что абонент мобильной связи сможет перейти на обслуживание другого оператора, сохранив свой мобильный номер.

Номер переносится из одной сети в другую полностью, включая код сети оператора.

Когда номер мобильного телефона переносится в новую сеть, абонент получает новую SIM-карту вместо старой.

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