Мобільний оператор "Київстар" повідомив про чергові зміни, що почнуть діяти вже найближчим часом – з 13 червня.

Так, згідно з новим попередженням «Київстар», деякі застарілі тарифи закриваються, пише Politeka.net.

А саме будуть закритідля підключення нових абонентів тарифи LOVE UA Контракт, LOVE UA Світло Контракт, LOVE UA Магніт Контракт.

Ці тарифи змінюють назвую Так, на аобонентів «Київстар» чекатимуть LOVE UA Світло Контракт 2023 та LOVE UA Магніт Контракт 2023.

«Наповнення цих тарифів для чинних абонентів не зміниться», - уточнили в «Київстар.

Крім того, з 13 червня для контрактних абонентів «Київстар» будуть доступні для підключення нові тарифи LOVE UA Магніт Контракт та LOVE UA Світло Контракт — спеціальний тариф для абонентів, що планують перейти на Київстар від іншого мобільного оператора зі збереженням номера.

Зазначимо, що перенести свій номер до «Київстар» можна за три кроки. Як розповідали в компанії, для цього необхідно подати заявку - онлайн або в одному з фірмових магазинів Київстар, потім отримати нову SIM, а у день перенесення вставити нову SIM у телефон.

«Перенесення мобільних номерів (Mobile Number Portability, або MNP) — це послуга, з якою ви можете змінити оператора та зберегти свій номер, у тому числі код (наприклад, 093, 050, 095 та ін.)», - повідомили в «Київстар».

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