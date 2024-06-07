В телекомумнікаційній компанії «Київстар» відреагували на нові скарги абонентів щодо негараздів з мобільним зв’язком та Інтернетом.

Абоненти «Київстар», зокрема, незадоволені, що зв’язок зникає або у той момент коли електроенергію вимикають або через деякий час.

«Три години нема світла - і все, київстар здох, нема звязку ..... Гарно ви попрацювали над автономністю, в сенсі роботи проведено НУЛЬ. Як було в минулі блекаути так і лишилося, лише тарифи стали більшими, а якість стала ще гіршою», - поскаржився абонент.

У «Київстар» відповіли, але досить нестандартно: «Три години - це краще, ніж 0».

А от у деяких абонентів «Київстар» проблеми зі зв’язком виникають відразу у той момент, коли електроенергію вимикають.

«Щойно зникає світло, звʼязок миттєво йде за ним (м. Київ). Я вже не говорю про мобільний інтернет, через хвилин 30 після відключення світла навіть звʼязку, щоб зателефонувати немає. Добре, що провайдера змінили, раніше був домашній інтернет від Київстар, під час відключення світла вистачало на хвилин 10, наразі перейшли на іншого провайдера і вуаля вистачає нормального інтернету на всі години відключення», - повідомила киянка.

В «Київстар» запевнили, що інформація буде передана у технічний відділ.

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