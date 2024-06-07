В телекоммуникационной компании «Киевстар» отреагировали на новые жалобы абонентов по поводу проблем с мобильной связью и Интернетом.

Абоненты «Киевстар», в частности, недовольны, что связь исчезает или в тот момент, когда электроэнергию выключают или через некоторое время.

«Три часа нет света – и все, киевстар сдох, нет связи….. Хорошо вы поработали над автономностью, в смысле работы проведено НОЛЬ. Как было в прошлые блэкауты, так и осталось, только тарифы стали больше, а качество стало еще хуже», - посетовал абонент.

В «Киевстар» ответили, но довольно нестандартно: «Три часа – это лучше, чем 0».

А вот у некоторых абонентов "Киевстар" проблемы со связью возникают сразу в тот момент, когда электроэнергию выключают.

«Только что исчезает свет, связь мгновенно следует за ним (г. Киев). Я уже не говорю о мобильном интернете, через минут 30 после отключения света даже связи, чтобы позвонить по телефону нет. Хорошо, что провайдера изменили, раньше был домашний интернет от Киевстар, во время отключения света хватало на минут 10, перешли на другого провайдера и вуаля хватает нормального интернета на все часы отключения», - сообщила киевлянка.

В «Киевстар» заверили, что информация будет передана в технический отдел.

Последние новости Украины:

Есть исключение: в ДТЭК раскрыли, кому не будут выключать свет.

Станет легче: в "Укрэнерго" обнадежили, когда выключать свет будут реже.

Новое заявление ДТЭК повлекло панику: "Зимой света не будет вообще?".