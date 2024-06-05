Мобільний оператор «Київстар» оголосив абонентам про обмеження і що буде, якщо їх не дотримуватись.

В компанії «Київстар» терміново звернулися до всіх абонентів, пише Politeka.net. Так, в компанії запевнили, що до відключень електроенергії вони «активно готувалися».

«Однак, якщо вони будуть довготривалими та масштабними, нам потрібно буде встановлювати пріоритети у забезпеченні базових станцій автономним живленням», - попередили в «Київстар».

Щоб цього уникнути компанія закликала своїх абонентів зважено користуватись послугами зв’язку під час блекаутів та берегти мережу.

Також в Київстар» повідомили, як саме це можна зробити.

Так, можна телефонувати, писати SMS повідомлення в месенджерах, завантажувати фільми та серіали заздалегідь на Київстар ТБ, користуватися послугою «Національний роумінг».

Але не варто робити відеодзвінки, завантажувати «важкі» файли, дивитись фільми через мобільний інтернет.

У свою чергу деякі абоненти «Київстар» скаржаться, що проблеми зі зв’язком є і у ті години, коли світло є:

«Так зв'язок відсутній і при наявності світла. Спілкування неможливе»,

«Чому постійно складнощі з домашнім інтернетом, коли є світло, доступу немає тривалий час, чи навпаки, коли з'являється світло, інтернет не відновлюється.На початку масових блекаутів 2022 року при відновленні живлення усе працювало чудово. Дяккю, приготувались, то немає живлення, то інтернету (я так розумію, немає живлення на якійсь вашої станції).Чудова підготовка, ще й тариф підняли. М. Ромни, Сумська область»,

«Що з домашнім інтернетом в Мукачеві? це жах. Даже Рокстар вже не вивозить. Пише, що загрузка займає біше часу ніж зазвичай».

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