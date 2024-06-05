Мобильный оператор «Киевстар» объявил абонентам об ограничениях и что будет, если их не соблюдать.

В компании "Киевстар" срочно обратились ко всем абонентам, пишет Politeka.net. Так, в компании заверили, что к отключениям электроэнергии они «активно готовились».

«Однако если они будут долговременными и масштабными, нам нужно будет устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций автономным питанием», - предупредили в «Киевстар».

Чтобы этого избежать, компания призвала своих абонентов взвешенно пользоваться услугами связи во время блэкаутов и беречь сеть.

Также в «Киевстар» сообщили, как именно это можно сделать.

Так, можно звонить, писать SMS сообщения в мессенджерах, загружать фильмы и сериалы заранее на Киевстар ТВ, пользоваться услугой «Национальный роуминг».

Но не стоит совершать видеозвонки, загружать «тяжелые» файлы, смотреть фильмы через мобильный интернет.

В свою очередь, некоторые абоненты «Киевстар» жалуются, что проблемы со связью ощущаются и в те часы, когда свет есть:

«Так связь отсутствует и при наличии света. Общение невозможно»,

«Почему постоянно сложности с домашним интернетом, когда есть свет, доступа нет длительное время, или наоборот, когда появляется свет, интернет не восстанавливается. В начале массовых блэкаутов 2022 года при возобновлении питания все работало прекрасно. Спасибо, подготовились, то нет питания, то интернета (я так понимаю, нет питания на какой-то вашей станции). Отличная подготовка, еще и тариф подняли. Г. Ромны, Сумская область»,

"Что с домашним интернетом в Мукачево? это ужас. Даже Рокстар уже не вывозит. Пишет, что загрузка занимает больше времени, чем обычно».

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