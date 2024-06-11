Мобильный оператор "Киевстар" сообщил об очередных изменениях, которые начнут действовать в ближайшее время - с 13 июня.

Так, согласно новому предупреждению «Киевстар» некоторые устаревшие тарифы закрываются, пишет Politeka.net.

А именно будут закрыты для подключения новых абонентов тарифы LOVE UA Контракт, LOVE UA Свет Контракт, LOVE UA Магнит Контракт.

Эти тарифы меняют название Так, абонентов «Киевстар» будут ждать LOVE UA Свет Контракт 2023 и LOVE UA Магнит Контракт 2023.

«Наполнение этих тарифов для действующих абонентов не изменится», – уточнили в «Киевстаре».

Кроме того, с 13 июня для контрактных абонентов «Киевстар» будут доступны новые тарифы LOVE UA Магнит Контракт и LOVE UA Свет Контракт — специальный тариф для абонентов, планирующих перейти на Киевстар от другого мобильного оператора с сохранением номера.

Отметим, что перенести свой номер в «Киевстар» можно за три шага. Как рассказывали в компании, для этого необходимо подать заявку – онлайн или в одном из фирменных магазинов Киевстар, затем получить новую SIM, а в день переноски вставить новую SIM в телефон.

«Перенос мобильных номеров (Mobile Number Portability, или MNP) — это услуга, с которой вы можете изменить оператора и сохранить свой номер, в том числе код (например, 093, 050, 095 и др.)», - сообщили в «Киевстаре».

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