Мобільний оператор «Lifecell» відреагував на незадоволення абонентів щодо якості зв’язку та Інтернету, і повідомив, куди повідомляти про складнощі.

Абоненти «Lifecell», як і клієнти інших мобільних операторів, повідомляють, що якість послуг залишає бажати кращого. Мовляв, на тлі відключень електроенергії зникає або погано працює і мобільний зв’язок, і інтернет.

Дехто з абонентів скаржиться, що проблеми виникають незалежно від того, є електроенергія, чи її вимкнули.

«Київ. Два дні незалежно від вимкнення світла ні зв'язку не було, ні інтернету, дуже поганий був. Сьогодні поки що працює»,

«Ржищів Київська обл відсутній зв'язок»,

«Також вимикання є»,

«Одеса, Київський район, Таїрова, вул. Ак. Корольова та пр. Небесної Сотні. Майже взагалі відсутній зв'язок та мобільний інтернет, навіть швидку не викликати! Щоб замовити ліки, ходила у супермаркет, там wifi. Вибачте, це як?», - повідомляють абоненти на офіційній сторінці «Lifecell» у Facebook.

В «Lifecell» повідомили, що зі скаргами можна звернутися до оператора компанії – для аналізу ситуації.

«Отримати консультацію оператора Ви можете: за номером 5433, безкоштовно у мережі lifecell в межах України; за номером 0800 20 5433, безкоштовно зі стаціонарних номерів; через чат: https://chat.lifecell.ua/ua_s», - уточнили в «Lifecell».

Раніше в Мінцифри дали пораду, як зберегти доступ до інтернету навіть під час блекаутів. Абонентам всіх мобільних операторів радять увімкнути національний роумінг і відключитись до іншого оператора.

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