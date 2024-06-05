Компанія «Vodafone» змінює вартість тарифів Joice та Turbo, пише Politeka.net.

Абоненти оператора повинні мати на увазі, що тарифні плани також змінять назву та отримають приставку _2023.

Умови та ціни після оновлення уточнили в незалежній спільноті мобільних технологій України.

Отже, Vodafone Turbo - ціна 180 грн, 800 хвилин та 20 ГБ або безлімітний інтернет (40 ГБ на max швидкості при активній акції TurboБезлім). Для нових абонентів тарифу Vodafone Turbo буде нараховуватись 1600 хвилин.

Joice Start / Start Special - ціна 200 грн, 800 хвилин та 25 ГБ інтернету, Joice Max - ціна 330 грн, 1600 хвилин, 50 ГБ інтернету, Joice Pro - ціна 260 грн, 1200 хвилин, 35 ГБ інтернету. Також зазначається, що вартість хвилин понад пакет 1.5 грн/хв, інтернету 15 грн/200 МБ

«Після оновлення тарифів обов'язковий денний платіж знімається за 200 МБ на день в Україні та роумінгу(26 країн ЄС), а за дзвінки по факту використання», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що тим часом абоненти «Vodafone» скаржаться на погану якість зв’язку.

«Оператори мобільного зв'язку тільки вміють тарифи піднімати і розповідати по тв, як вони вкладають у енергозалежність своїх станцій. Але все всі бачать на власні очі - 2 роки було в операторів мобільного зв'язку, щоб почати виконувати свої обов'язки відповідно підвищення тарифів, а взимку взагалі не буде зв'язку, а потім вони скажуть, що потрібно ще піднімати тарифи, бо треба встановлювати акумулятори і так по колу народ України мають за дураків»,

«Абсолютно лежить зв'язок на Софіївській Борщагівці. Хоча кульгає вже з тиждень. Світло з'явилось, а зв'язку нема»,

«Під час вимкнення світла зв"язок, фактично, не працює, про інтернет і говорити годі! Всі запевнення, що "ми робимо все можливе" якось не допомогають. Тарифи підвищили - якість знизилась», - пишуть абоненти на сторінці «Vodafone» у Facebook.

В «Vodafone» запевнили абонентів, що спеціалісти працюють над ситуацією і таких виппадків стає все менше.

«Живлення необхідне для стабільного зв'язку, а резервні акумулятори мають обмежений час роботи і не можуть повноцінно покрити те навантаження, яке зростає в той час, коли більшість людей не можуть використовувати домашній інтернет», - пояснили також в «Vodafone».

Останні новини України:

"Vodafone" суттєво змінив тарифи: кому з абонентів доведеться розщедритися.

Може зникати зв'язок: "Lifecell" розкрив абонентам неприємну правду.

Послуги припиняють дію: "Київстар" попередив абонентів про нові зміни.