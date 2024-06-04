Мобільний оператор «Vodafone» змінив вартість своїх тарифів, оголошено нові суми - і вони не сподобаються абонентам.

Деяким абонентам мобільного оператора «Vodafone» доведеться ще більше розщедритися – вартість тарифів змінилася.

Зміни відбулися 31 травня і стосуються послуги "Рік без абонплат" пропозицій лінійки Joice.

А саме Vodafone Joice Start; Vodafone Joice Pro; Vodafone Joice Max.

Однак мобільний оператор підкреслив, що вартість цмх тарифів змінюється тільки для нових підключень. Що ж стосується абонентів, які вже користуються цією послугою – для них нічого не зміниться.

«Маємо новий про зміну. З 31 травня вартість «Року без абонплат» для нових підключень у тарифах буде: Vodafone Joice Start – 2 200 грн, Vodafone Joice Pro - 2 860 грн, Vodafone Joice Max - 3 630 грн», йдеться у попередженні компанії Vodafone.

Нагадаємо, що у Vodafone з’явиться ще один код. Як повідомили в компанії, до переліку кодів мережі мобільного зв’язку, доступних абонентам Vodafone, додається ще один +380 75.

Тож до кінця року в абонентів з’явиться можливість обирати номер, який починається на 075.

Нагадаємо, що Vodafone вже має в розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099.

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