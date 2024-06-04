Мобильный оператор «Vodafone» изменил стоимость своих тарифов, объявлены новые суммы – и они не понравятся абонентам.

Некоторым абонентам мобильного оператора Vodafone придется еще больше раскошелиться – стоимость тарифов изменилась.

Изменения произошли 31 мая и касаются услуги "Год без абонплат" предложений линейки Joice.

И сам Vodafone Joyce Start; Водафон Джойс Про; Водафон Джойс Макс.

Однако мобильный оператор подчеркнул, что стоимость этих тарифов меняется только для новых подключений. Что касается абонентов, которые уже пользуются этой услугой – для них ничего не изменится.

«Имеем новый об изменении. С 31 мая стоимость «Года без абонплат» для новых подключений в тарифах будет: Vodafone Joice Start – 2 200 грн, Vodafone Joice Pro – 2 860 грн, Vodafone Joice Max – 3 630 грн», говорится в предупреждении компании Vodafone.

Напомним, что в Vodafone появится еще один код. Как сообщили в компании, к перечню кодов сети мобильной связи, доступных абонентам Vodafone, прибавляется еще один +380 75.

Так что до конца года у абонентов появится возможность выбирать номер, начинающийся на 075.

Напомним, что Vodafone уже располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099.

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