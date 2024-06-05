Компания Vodafone меняет стоимость тарифов Joice и Turbo, пишет Politeka.net.

Абоненты оператора должны иметь в виду, что тарифные планы также изменят название и получат приставку _2023.

Условия и цены после обновления уточнили в независимом сообществе мобильных технологий Украины.

Итак, Vodafone Turbo – цена 180 грн, 800 минут и 20 ГБ или безлимитный интернет (40 ГБ на max скорости при активной акции TurboБезлим). Для новых абонентов тарифа Vodafone Turbo будет начисляться 1600 минут.

Joice Start/Start Special – цена 200 грн, 800 минут и 25 ГБ интернета, Joice Max – цена 330 грн, 1600 минут, 50 ГБ интернета, Joice Pro – цена 260 грн, 1200 минут, 35 ГБ интернета. Также отмечается, что стоимость минут свыше пакета 1.5 грн/мин, интернета 15 грн/200 МБ

"После обновления тарифов обязательный дневной платеж снимается за 200 МБ в день в Украине и роуминге (26 стран ЕС), а за звонки по факту использования", - говорится в сообщении.

Отметим, что мтем временем абоненты Vodafone жалуются на плохое качество связи.

«Операторы мобильной связи только умеют тарифы поднимать и рассказывать по тв, как они вкладывают в энергозависимость своих станций. Но все всё видят своими глазами – 2 года было у операторов мобильной связи, чтобы начать выполнять свои обязанности соответственно повышения тарифов, а зимой вообще не будет связи, а потом они скажут, что нужно еще поднимать тарифы, потому что надо устанавливать аккумуляторы и так по кругу народ Украины считают дураками»,

«Абсолютно лежит связь на Софиевской Борщаговке. Хотя хромает уже с неделю. Свет появился, а связи нет»,

«При выключении света связь, фактически, не работает, об интернете и говорить нечего! Все заверения, что "мы делаем все возможное" как-то не помогут. Тарифы повысили - качество снизилось» , - пишут абоненты на странице «Vodafone» в Facebook.

В Vodafone заверили абонентов, что специалисты работают над ситуацией и таких случаев становится все меньше.

«Питание необходимо для стабильной связи, а резервные аккумуляторы имеют ограниченное время работы и не могут полноценно покрыть ту нагрузку, которая возрастает в то время, когда большинство людей не могут использовать домашний интернет», – пояснили также в Vodafone.

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